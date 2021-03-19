Ahşap bina alev alev yandı

İstanbul Şişli'de ahşap bina çıkan yangın yan taraftaki ahşap metruk binaya sıçradı. Ahşap Metruk bina alev alev yandı. İtfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı.



Şişli Baruthane Caddesi, İmam Hüsrev sokakta bulunan ahşap binada yangın çıktı. Avlevlerin hemen yanındaki metruk binaya sıçramasıyla yangın dahada büyüdü. Yan tarafında bulunan ahşap metruk bina alev alev yanmaya başladı. Binada oturan bir aıle ise son dakikada dışarı çıkarak yangının içinde kalmaktan kendini kurtardı.





Yangının büyümesi ile İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap metruk bina tamamen yanarken itfaiye ekipleri binada soğutma işlemi gerçekleştirdiler.