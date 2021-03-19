Aileler 'Gönül Kapısı' ile birbirlerine destek olacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin'in himayesinde hayata geçirilen Gönül Kapısı Projesi sayesinde 390 dezavantajlı aile, 390 gönüllü aile ile bir araya gelecek. "Gönül Kapısı" isimli proje ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan 390 ailenin hem sosyal, hem kültürel hem de ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor. Proje ilk etapta çevrimiçi olarak çeşitli etkinlikler içerse de pandemi sonrası ailelerin birlikte sosyal aktiviteler yapması, çocuklarının birbirlerini desteklemesi ve ailelerin birbirleri için rol model olması öngörülüyor.

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK OLUNACAK



Projenin amaçları arasında şu hedefler yer alıyor: Ailelerin desteklenmesi ve ailelere rehberliğin yapılması. Ailelerin karşılıklı etkileşimi sonucu sanatsal faaliyetlere ilginin arttırılması ve bu faaliyetlere olan yeteneğin ortaya çıkartılması. Aile ve bireylerin zaman ve enerjilerinin kültürel etkinlikler üzerine yoğunlaşması ile olumsuz alışkanlık edinme riskinin önüne geçilmesi. Eğitimler aracılığı ile ailelerin desteklenmesi.

'BİZ' DUYGUSUNUN GELİŞMESİNE KATKI SUNACAK



Projeyle, gönüllü aileler ile proje yararlanıcısı ailelerin karşılıklı etkileşimi sonucu ailelerin empati yeteneğine katkı sunulması, ailelerin milli, manevi, dini ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ve 'biz' duygusunun gelişimine katkı sunulması ile sosyal uyumun güçlendirilmesi hedefleniyor. Ailelerin yalnızlık ve dışlanmışlık hissinden arındırılması, toplumumuzun değerleri ile dayanışma kültürünü benimsemiş, kendine güvenen, iletişim kurabilen, sosyal riskler yönünden farkındalık sahibi aile ve çocukların yetişmesine katkı sunulması da hedeflenen kazanımlar arasında yer alıyor. Hayata geçirilen projeyle pandemi şartları dikkate alınmak koşuluyla doğa yürüyüşleri, karşılıklı ev ziyaretleri, birlikte gezi planlamaları, karşılıklı mektuplaşmalar ve sportif faaliyetler gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, eşleştirilen aileler birlikte tiyatro ve sinema izlemek gibi kültürel aktiviteler yapabilecek.