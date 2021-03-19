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Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:53

Anamur’da şehit ailesine vefa ziyaretleri

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’da şehit ailesine vefa ziyaretleri

Anamur’da şehit ailelerine vefa ziyaretleri düzenlendi.Ziyaretlere,Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal,  Anamur Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, Jandarma Komutanı Savaş Cingöz katıldılar.

Mersin'in Anamur ilçesindeZeytin Dalı Harekatı'nda roket atarlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, Zeytin dalı harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un ailelerine vefa ziyaretleri yapıldı.

Anamur Kent yöneticilerinin katıldığı programda,Bozdoğan Mezarlığına defnedilen Şehit Piyade Astsubay Çavuş Süleyman Bal'ın şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.

Yapılan ziyaretlerde şehit ailelerini ziyaret eden Kençt yöneticileri ailelere, her hangi bir arzuları olup olmadığı sorarak her zaman yanındayız mejajlarını verdiler.

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Anamur’da şehit ailesine vefa ziyaretleri
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