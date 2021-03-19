Anamur’da şehit ailesine vefa ziyaretleri

Mersin'in Anamur ilçesindeZeytin Dalı Harekatı'nda roket atarlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, Zeytin dalı harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un ailelerine vefa ziyaretleri yapıldı.

Anamur Kent yöneticilerinin katıldığı programda,Bozdoğan Mezarlığına defnedilen Şehit Piyade Astsubay Çavuş Süleyman Bal'ın şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.

Yapılan ziyaretlerde şehit ailelerini ziyaret eden Kençt yöneticileri ailelere, her hangi bir arzuları olup olmadığı sorarak her zaman yanındayız mejajlarını verdiler.