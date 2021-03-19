Arkasındakiler ortaya çıkarılsın

Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden açtığı "HOHMUSTESARI" adlı sahte hesap üzerinden AK Partili isimlere ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıkan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e tepki yağıyor. 2006'da Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olup TRT'de avukatlık yapmaya başlayan, 12 Kasım 2018'de ise HSK kararnamesiyle savcı olan Özcan Muhammed Gündüz'ün, kısa sürede bu görevlere nasıl ve kimler tarafından getirildiği merak konusu oldu.Gündüz hakkında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturmada "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçu kapsamında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilirken, militan savcının küfür ve ağır hakaretlerinin hedefindeki isimler tepkilerini dile getirdi.Küfürbaz savcının hakaretlerine maruz kalan isimler arasında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Ahmet Hamdi Çamlı da tepkilerini sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.SABAH'a konuşan Fatma Betül Sayan Kaya, Gündüz'den şikâyetçi olacağını belirterek, "Bu şahsın bütün özellikleriyle ortaya çıkarılması ve kimlerle iltisaklı olduğu teşhir edilmeli. Yargı zaten gereğini yapacaktır" dedi.Yargının içine sızan bu pisliği temizleyip istihkakını vereceğine inanıyorum.Telefon kayıtları incelensin, o isimler yüzde 100 ortaya çıkacaktır.Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...Ahlaksız, küfürbaz ve sahte hesaplı savcı yakalanmış. (Muhtemelen yargıdaki FETÖ iltisaklılardan biri) Şahsımın da yer aldığı pek çok kişiye küfür etmiş. AK Partililere hakaret için bahane üretenlere ve sosyal medya yalanlarına karşı dikkatli olun diye boşuna söylemiyorduk.Bu kripto adam iki yıllık savcı. 2008'de TRT'ye avukat olarak alınmış. Yakın tarihte de savcı yapılmış. Soruyorum: Bu kripto elemanı TRT'ye aldıran kim? Savcı yapan kim? Referansları kimlerdir? Bir de kimi övdüğüne bakılmalı ki kriptolar bilinsin...Gerçek kimliklerini gizleyerek özellikle kamuoyunun önündeki siyasetçileri ve devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu ve benzer olaylar esef vericidir. Kişilerin özel hayatlarını ve itibarlarını hedef alan ve kurumları değersizleştirmek için yapılan bu itibar suikastlerinden öncelikle sosyal medya mecraları kurtulmalı ve özgürleşmelidir. Bu anlamda bu tür itibar suikastlerinin hukuki karşılığı, mutlaka müeyyidesi olması şarttır.