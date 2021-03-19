Başkan Erdoğan'dan AK kadınlara yeni görev: "2023'e kadar çalınmadık kapı bırakmayın"

Ayşe Keşir başkanlığında önceki gün ilk MKYK toplantısı gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları yeni Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirledi. Yeni yönetimin gerçekleştirdiği ilk toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan 2023 yılında yapılacak olan seçimleri işaret ederek, "El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve 81 vilayetimizde Cumhur İttifakı olarak inşallah ülkemizin bütününde bir taçlandırma harekatını sürdüreceğiz. Her günümüzü seçim arifesi kabul ederek 2023 Haziran'ına kadar kesintisiz çalışacağız" dedi. Erdoğan AK kadınlara 2023 seçimlerine kadar çalınmadık kapı bırakılmaması talimatı verdi.

Toplantıda kongrede değişen MKYK içinden yeni Merkez Yürütme Kurlu üyeleri de belirlendi. MYK'ya Oya Eronat, Emine Yavuz Gözgeç ve Nilgün Ök olmak üzere 3 mevcut vekil girdi. Yeni MYK şu isimlerden oluştu. Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı Fatoş Gürkan, Teşkilat Başkanlığı Emine Yavuz Gözgeç, Seçim İşleri Başkanlığı Havva Sibel Söylemez, Tanıtım Medya Başkanlığı Nilgün Ök, Dış İlişkiler Başkanlığı Fatma Atasever, Sosyal Politikalar Başkanlığı Pınar Doğan Aksoy, Yerel Yönetimler Başkanlığı Oya Eronat, Ekonomi İşleri Başkanlığı Ayşegül Eren Özdemir, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Ayten Demir, İnsan Hakları Başkanlığıa Ayşe Nevin Sert, Mali ve İdari İşler Başkanlığı Nazan Aktaş Gökşün, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Burcu Gökalp, Ar-Ge Başkanlığı Züleyha Karademir ve Genel Sekreter Aslı Seren .