'Bunlar hukuksuzlar belediyesi olmuş'

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, Kıbrıs Gazisi babası Ali İhsan Yılmaz ile birlikte Saraçhane'de basın açıklaması yaptı.



Yılmaz, İBB karşısındaki parkta babası ve kendisine destek veren bir grup vatandaşla birlikte basın açıklaması yapan Yılmaz, sosyal medyadan kendisine yönelik paylaşımlara ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.



Tehdit ve hakaretlere karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Yılmaz, "Şehitlikte sarf ettiğim sözlerden kimler alınır, kimler darılır, kimler gücenir diye bir beklentim olmadı. Tek temennim ve beklentim şehitlerimizin bizlere gücenmemesidir. Onların bizlere bıraktığı razılığı, hoşnutluğu arzulamak ve kazanmaktan başka bir talebim asla yoktur." İfadelerini kullandı.



Yılmaz alanında yüksek lisans yaptığını İSMEK kariyer üzerinden yaptığı başvuru sonrası başvurunun olumlu sonuçlanması sonrasında sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olarak öğretmen olarak işe başlatıldığını belirten Yılmaz, seçim sonrasında haksız şekilde isten çıkartıldığını savundu. İşe iadesi için hukuki yollara başvurduğunu bildiren Yılmaz, "Ben orada iş durumumu açıklamadım. Benim derdim bu değil. Bununla ilgili hukuki süreç devam ediyor. İBB'ye geldiğimde bana valiliğe başvurmam gerektiğini söylediler. Beni işe alan ve işten çıkartan İBB ama git müracaatını valiliğe yap diyerek beni valiliğe yönlendirdiler. Valiliğin yazısında ise 'gazi oğlunun İSMEK öğretmenlik talebine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesini gereğini bilgilerinize rica ederiz' diyor. Valiliğimizin işe iadesine ilişkin görüş yazısı var. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit yakınları ve Gaziler Müdürlüğü tam zamanlı olarak görevime iademi istedi. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu da işe iademle ilgili tavsiye kararında bulundu. Valiliğin, bakanlığın ve kamu denetciliginin talepleri yok sayıldı" dedi.



'GELEN DE YOK BULAN DA'



Şehitliğe işi ile ilgili gitmediğini ve açıklamasını da bu amaçla yapmadığını belirten Yılmaz, halihazırda davasının devam ettiğini aktararak ben bunu haysiyetsizlik addederim. Ben buraya onun için gelmedim. Ben Gara'daki 13 şehidimiz için dua etmeye gittim. Şehitlerimizden şefaat dilemeye gittim. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygı göstermek ve dua etmek için gittim. Ben inançlı bir insanım kalkıp şov için gitmedim. Beni bulmak isteyen beni bulur ben buradayım. Benim evraklarım ellerinde, telefonum da adresim de belli. Gelen de yok bulan da yok. Bunlar hukuksuzlar belediyesi olmuş. Beni öğrencilerime sorabilirler" ifadelerini kullandı.