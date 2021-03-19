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Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:53

davasında flaş gelişme! Tanıklardan şaşırtan ifadeler

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Buse Güler davasında flaş gelişme! Tanıklardan şaşırtan ifadeler

Eski kız arkadaşı 'e 4 kurşun sıkarak ağır yaralamasının ardından tutuklanan ’ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Tanıkların sanığı savunan ifadeler vermesi şaşırttı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Gaziosmanpaşa'da 21 Mart 2020'de Cemal Albayrak, eski kız arkadaşı Buse Güler'e 4 kurşun sıkarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. 18 günlük yaşam mücadelesini kazanan Güler, Albayrak'tan şikayetçi olmuş ve başlatılan soruşturma kapsamında sanık hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

'EVLİLİĞİ YANAŞMIYORDU'

Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Buse Güler katılım sağladı, tutuklu sanık Cemal Albayrak SEGBİS ile bağlantı sağladı. Sanığın arkadaşı tanık D.B, "Buse'nin annesi Cemal'i kızından ayırması ile ilgili tehdit için Cemal'in silah taşıdığını biliyordum. Buse ile evlenmek istiyordu ancak Buse evliliğe yanaşmıyordu" iddiasında bulundu.

'MADDİ OLARAK KULLANIYORDU'

Diğer bir tanık G.D., "Cemal, Buse'yi çok seviyordu ancak Buse, maddi olarak kullanıyordu. Buse'nin annesi Cemal'i 'kızımı üzme' diyerek tehdit ediyordu" ifadesinde bulundu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk haline devam kararı alırken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Buse Güler davasında flaş gelişme! Tanıklardan şaşırtan ifadeler
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