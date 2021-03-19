CHP'li Bayır’dan flaş Menemen çıkışı: İzmir’de otorite boşluğu var!

Menemen'de yapılan seçim sürecinde yaşanan sorunlar ve ilçe başkanının yönetimiyle birlikte görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, isim vermeden İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi.

Bayır, "Bunların tamamı İzmir'deki otorite boşluğundan kaynaklanıyor. Halen daha İzmir'de ciddi bir otorite boşluğu var. Genel başkanımıza bunları aktaracağım. Ben de il başkanlığı yaptım. Örgüte karşı görevli olan arkadaşlar herkese eşit mesafede olacak. Senin adamın benim adamım belediye başkanlığına, meclis üyeliğine gelirse 'ben yükselirim' diye düşünmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

SADECE MENEMEN DEĞİL

İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir kanalın canlı yayınına katılan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Menemen başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde sorun yaşandığını söyledi. Menemen üzerinden gelinen durumu "otorite boşluğu" olarak nitelendiren Bayır, alınan kararın geç kalınmış bir işlem olduğunu da söyledi.

ÖRGÜTÜN BAŞI DÜZELTECEK!

Milletvekili Bayır, "otorite boşluğu var" diyerek tanımladığı durumun çözümüne yönelik olarak da "Otorite boşluğunun çözümünde; örgütünüze karşı görevli arkadaşlar herkese eşit mesafede olacak. Yani senin adamın benim adamım, bu gelirse belediye başkanlığına, bu gelirse meclis üyeliğine 'ben siyasette yükselirim' diye düşünmeyeceksiniz. Siz il başkanıysanız ve büyükşehir belediye başkanıysanız orada kimin belediye başkanı olacağı sizin için sadece partinin başarısına endeksli olmalı. Sizinle ilgisi olmamalı. Şimdi genel başkan örgütten gelen bir insan bunu biliyor kendisi de zaten. Çok da kibar bir insan. Kırmadan dökmeden bazı şeyleri halletmek istiyor. Zaten parti örgütü bunu görüyor. Örgüt bunu gereğini zaten yapar. Ama bu arada yanlış giden şeyler var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Uyarılması lazım. İlçesinde ilçe başkanıyla belediye başkanı devamlı tartışmalı devamlı medyada, devamlı karşılıklı hakaret ediyorlar. Bunu birinin düzeltmesi lazım. Kim düzeltecek bunu? Örgütün başı olarak siz çağıracaksınız her ikisini de, siz genel başkanı temsil ediyorsunuz, amir konumundasınız burada ve denetmen konumunda, deneticisiniz. 'Sayın belediye başkanım sizin göreviniz ayrı, ilçe başkanınım sizin göreviniz ayrı siz örgütle ilgilenin' diyeceksiniz. İlçe başkanı örgütün, belediye başkanı da seçilmiş olarak belediyenin başındadır. Onlara 'tartışma istemiyorum bu işi birlikte götüreceksiniz' diyeceksiniz. Ha belediye başkanı halkın oyuyla seçilmiş kişidir, il başkanı yaptırım anlamında belediye başkanına bir şey yapamaz ancak içişleri bakanı görevden alabilir başkanı. Ama ilçe başkanın amiri konumundadır il başkanı isterse görevden alabilir. Gerekli uyarılar yapılır edilir, tak diye alınmaz zaten. İl başkanı ilçe başkanını görevden alabilir. Ben görevdeyken bunu yapmadım oturdum konuştum, uyardım, buna gerek kalmadı" dedi.

OMURGALI DURMAK LAZIM

Partinin başkanı olan il başkanının ilçelerde diyalog içinde çalışması gerektiğini anlatan Bayır, "Bu birazda ilişkiyle alakalı. İzmir'de 30 tane ilçe var siz il başkanı olduğunuz süreçte en az 5'er tur yapmanız lazım 30 ilçeye. Yani siz il başkanı olduktan sonra Karaburun'a bir defa gitmişseniz, Kınık'a bir kez gidersen olmaz. Metropoldeki 7 ilçeye her hafta gitmeniz lazım. Zaten size bilgiler akıyor, insanlar size ziyarete geliyor. Faturanın bir yere kesilmesi tabi ki yeterli değil. Geriye dönüp 'geç kalmıştık' demek olmaz, Urla'da onun da dedikodusu çıkmıştı, sonra vazgeçildi neden çünkü birazda böyle deneme yanılma yöntemiyle bakılmaması gerekiyor. Doğru neyse onu hayata geçirmek gerekiyor, omurgalı durmak lazım. Kendi siyasetini düşünmeyeceksin. 'Ben bunu yaparsan görevden alınır mıyım' demeyeceksiniz doğru neyse onu yapacaksınız. O kararlılık gösterilmeli, geç kalınmamalı. Orada da bir art niyet yok tabi ki o da kişilerin kendi yapısıyla yumuşak yapısıyla alakalı bir durum. Hiçbir Menemenli mağdur olmasın, biz Menemen'i ne yapar yapar biz geri alırız. Tabi ki bu hataları tekrar yapmamak kaydıyla. Bir şeyden de ders çıkarmak lazım. Bana şimdi her gün 4- 5 kişi yazıyor Menemen'den, sadece Menemen'den mi arıyor? Başka problemli ilçelerimiz var. İlçelerden beni arıyorlar, ismini vermek istemem ama bunların halledilmesi lazım" ifadelerini kullandı.