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Giriş Tarihi: 19.3.2021 21:53

CHP’li ’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili , sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumunun gayet iyi ve bir süredir izole durumda olduğunu belirten Salıcı, "Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" dedi.

Salı günü, Oğuz Kaan Salıcı'nın eşi Gülizar Salıcı ve iki çocuğunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sağlık durumunun gayet iyi ve bir süredir izole durumda olduğunu belirten Salıcı, "Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" dedi.

Salı günü, Oğuz Kaan Salıcı'nın eşi Gülizar Salıcı ve iki çocuğunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı
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