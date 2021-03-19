CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık durumunun gayet iyi ve bir süredir izole durumda olduğunu belirten Salıcı, "Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" dedi.

Salı günü, Oğuz Kaan Salıcı'nın eşi Gülizar Salıcı ve iki çocuğunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sağlık durumunun gayet iyi ve bir süredir izole durumda olduğunu belirten Salıcı, "Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" dedi.

Salı günü, Oğuz Kaan Salıcı'nın eşi Gülizar Salıcı ve iki çocuğunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.