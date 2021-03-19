CHP’li vekilin kuzeni de Kılıçdaroğlu asfaltına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'taki Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Temel Atma Töreni'ne gelmeden önce 5 yıldır köstebek yuvası gibi olan Başpehlivan Karaali Caddesi asflandı, şerit çizgileri çekildi. Ana cadde adeta otoban yolu haline gelirken, Örnekköy Mahallesi'nin delik deşik olan arka sokakları ise kaderine terk edildi. Sadece Kılıçdaroğlu'nun geçeceği ana caddenin birkaç gün önce asfaltlanması, arka sokaktaki çukurların ve çöplerin görmezden gelinmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Bu duruma tepki gösterenlerden biri de CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun amcasının oğlu Olcay Purçu (31) oldu.

BU MU CHP'NİN HİZMET ANLAYIŞI

Özcan Purçu'nun kuzeni Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Olcay Purçu, "Yollarımız patates tarlası gibi berbat şekilde. Ama bundan 3-4 gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek diye Başpehlivan Karaali Caddesi'ni otoban gibi yaptılar. Örnekköy Mahallesi'nin tüm yolları köstebek yuvası gibi. Gereken yapılmıyor. Kılıçdaroğlu gelecek diye sadece ana cadde asfaltlandı. 'Mahallemize asfalt atın ve yollarımızı yapın' dediğimizde ise 'buralar kentsel dönüşüm alanında kalıyor. Zaten yıkılacak' diye cevap verecekler. O zaman her yer yıkılacaksa bu yolu neden yaptınız? Bu mu CHP'nin hizmet anlayışı" diye konuştu.



Olcay Purçu

"UZUN YILLAR SONRA ASFALT GÖRDÜK"

24 yaşındaki evli iki çocuk babası Nabi Göktaş, "Doğma büyüme Karşıyakalıyım. Bu mahallede uzun yıllar sonra böyle bir asfalt gördük. Ara sokakların hali berbat. Her yer çukur ve çöp içinde. Ne parkımız var ne yeşil alanımız var. Çocuklarımızın oynayabileceği bir yer yok. Çocuklar yeni yapılan sitelerin bahçelerindeki oyun alanlarına gidip oynuyorlar. Futbol sahası yapılsa, gençler burada spor yapsalar keşke" dedi.

PİRİŞTİNA'DAN SONRA İZMİR KÖY HALİNE GELDİ

Hurdacılık yaparak geçimin sağlayan 38 yaşındaki Seçkin Demir, "İzmir'in yolları yamalı. Rahmetli Ahmet Piriştina'dan sonra İzmir büyük bir köy haline geldi. Karşıyaka Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan başkanların hiçbiri Karşıyakalı değil. Hepsi ithal başkanlar. Dışarıdan gelip başkan oluyorlar ve belediyeye zarar veriyorlar. Hizmet etmiyorlar. Büyük bir borç bırakıp gidiyorlar" dedi. 5 çocuk babası Bülent Demirkıran (57) ise, "Yollarımız sokaklarımız berbat halde. Bunun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde vatandaşların çoğunu mağdur etti. Yeni ev sahibi olacağız derken belediyeye 20-25 bin lira borçlandık. Kendi evimizi parayla satın alıyoruz. Onlar evlerimizi alarak bu alana yüksek katlı evlere yapacaklar. Üzerimizden para kazanacaklar. Bizleri mağdur ettiler" dedi.