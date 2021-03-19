Cumhurbaşkanımız 8 Mayıs’ta Zonguldak’a gelecek

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mayıs'ta Zonguldak'a geleceğini açıklayarak, "24 Mart'ta Ankara'da yapılacak olan 7. Olağan Büyük Kongreye hazırız. Yaptığımız çalışmaların hepsi Zonguldak için. Zonguldak'ta yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2023'e kadar projelerin çoğu bitecek.Zonguldak'ta 10 yılda yapılmayan işler yapılıyor

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 24 Mart'ta Ankara'da yapacakları 7. Olağan Büyük Kongre ve Zonguldak belediyesi ile merkezi hükümet tarafından yapılan yatırımlar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kongrelerini pandemi kurallarına göre gerçekleştireceklerini belirten Tosun, "Kongremizin güzel bir şekilde yapılabilmesi için genel merkezimiz ve tüm il başkanlarımız titizlik içerisinde çalışmalarını yapıyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde kongremizi yapacağız" dedi.

7. Olağan Büyük Kongreye Zonguldak olarak 13 delegeyle katılacaklarını belirten Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, konuşmasına şöyle devam etti:

KONGREMİZ PANDEMİ ŞARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

"24 Mart 2021 Çarşamba günü 7. Olağan Büyük Kongremizi Ankara'da gerçekleştireceğiz. Kongre süreçlerimiz bir yıldır devam ediyordu. İlçe, belde, kadın ve gençlik kolları ile birlikte ana kademenin hepsi yapıldı. Çarşamba günüde büyük kongremiz ile beraber kongre sürecimizi tamamlamış olacağız. Kongre sürecimiz için bizde Zonguldak'ta arkadaşlarımızla beraber çalışma halindeyiz. Genel Merkezimizden Kastamonu milletvekilimiz Metin Çelik Zonguldak'a gelecek son çalışmaları gözden geçireceğiz. Kongrelerimizin pandemi şartlarına uygun şekilde yapılması noktasında Genel Merkezimizin titizlikle yaptığı çalışması var. Bu konuyla ilgili 81 ilimizin il başkanlarının katıldığı telekonferans yaptık. Kongremize HES kodu olmayan kimse giremeyecek. Katılımcılar üç noktadan geçerek salona alınacak. Tüm delegelerimiz ve zeminde oturacak insanların hepsinin Salı günü genel merkezde testleri yapılacak. Salonda maske ve dezenfektan dağıtılacak. Pandeminin bütün kurallarına uyularak kongremizin yapılması noktasında genel merkezimizin yaptığı titiz bir çalışma var. Bizim Zonguldak'ta 13 delegemiz var. İl Başkanı, Milletvekillerimiz, İl Genel Meclisi Başkanı, Zonguldak Belediye Başkanı, Kadın Kolu Başkanı, Gençlik Kolu Başkanı, 4 tane büyük ilçemiz olan Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Merkez ilçe Başkanlarımız kongrede delege olarak oy kullanacaklar. Zonguldak delegelerimizde Salı günü Ankara'da olup testleri yapıldıktan sonra ertesi gün salonda oylarını kullanacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın salonda yapacağı konuşma çok önemli. Kongremizin güzel bir şekilde yapılabilmesi için genel merkezimiz ve tüm illerimiz titizlik içerisinde çalışmalarını yapıyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde kongremizi yapacağız. Şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

CUMHURBAŞKANIMIZ 8 MAYISTA ZONGULDAK'A GELECEK

Zonguldak'ta belediye ve merkezi hükümet tarafından yapılan yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Belediyemizin merkezde yapmış olduğu altyapı çalışmaları, sahil düzenlemesi çalışmaları ve mahallelerdeki çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar baharla beraber daha da hızlı bir şekilde devam edecek. Engelsiz Yaşam Merkezi inşallah önümüzdeki günlerde bitmiş olacak. Lavuar alanı ihalesi birkaç eksikten dolayı iler ki bir tarihe alındı ama önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak ve hızlı bir şekilde devam edecek. Cami inşaatımızda sona doğru yaklaşıldı. Sayın cumhurbaşkanımız inşallah 8 Mayıs'ta camimizin açılışını hep beraber yapmak için Zonguldak'ta olacak. Merkezi Hükümetimizin şuanda yapmış olduğu yatırımlar devam ediyor. Mithatpaşa 1-2 tünelleri, oradaki kavşak düzenlemesi, Uzunkum'daki kavşak düzenlemesi ve Kilimli ilçemize kadar olan kısımda yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ulaştırma Bakanımızın Zonguldak'a gelmesiyle beraber bu çalışmalar daha da hızlandı. İnşallah Kilimli'ye kadar olan kısım yılsonuna kadar bitmiş olacak ve şehir trafiğini rahatlatacağız. Ardından çalışmalar Enerji Santrallerinin olduğu bölgeye kadar devam edecek. Bunların ardından Filyos'a kadar olan kısımda yol çalışmasına başlanılacak. Orası çok büyük bir yatırım, maliyeti için 2 milyardan bahsediliyor. Filyos'tan daha maliyetli bir yer. Orada 9 tane tünelimiz, viyadüklerimiz var. Bunların hepsinin planlamaları yapıldı. Burası belli bir zaman alacak ama Filyos'un Zonguldak bağlantısının sağlanması noktasında bunlar yapılacak.

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN HEPSİ ZONGULDAK İÇİN

Filyos Limanı bitti fazla bir şey kalmadı. Orada doğalgazın bulunmasıyla beraber Türkiye Petrolleri orada tesisleşmeye gitti. Arka taraftaki endüstri bölgesinde alan düzenlemesi yapıldı. Şuanda zemin etütleri yapılıyor. Ayriyeten Zonguldak-Filyos yolu bitene kadar Çaycuma üzerinden olan yol kısmı da yapılacak. Şuanda demiryolu kısmı yapılmaya çalışılıyor. Havaalanımızda genişletme ve uzatma çalışmaları bitti. Teknik konular çözüldü. İnşallah 28 Mart'ta dış hatlar uçuşa açılıyor. Türk Hava Yolları ise bazı nedenlerden dolayı uçuşları 2 Haziran'a kadar erteledi. İnşallah Türk Hava Yolları 2 Haziran'da uçmaya başlayacaklar. Hastane inşaatımızda hızlı bir şekilde devam ediyor. Şuanda mefruşat noktasında bakanlık tarafından çalışmalar yapılıyor inşallah Eylül, Ekim gibi hastanemize taşınmış olacağız. Zonguldak güzel bir hastaneye kavuşacak. Sağolsun vekillerimizde Ankara'da projelerimizi takip ediyorlar. 2023 yılına kadar belediyemizin yapmakta olduğu projelerin çoğu bitecek. Az sabredeceğiz 10 yılda Zonguldak'ta yapılmayan işleri 2 yıldır belediye başkanımız cansiperane çalışarak yapmaya gayret ediyor ve bu kapsamda Ankara'ya, bakanlıklara ve cumhurbaşkanımıza gidiyor. Bunların hepsi Zonguldak için yapılıyor. İnşallah bu çalışmalar bittiğinde Zonguldak çok daha güzel ve yaşanabilir bir yer olacak."