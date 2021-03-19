Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan AB'ye çağrı: Türkiye-AB Göç Mutabakatı'nı revize etmenin zamanı geldi

PEK ÇOK DİNAMİK DEĞİŞTİ

İkinci olarak, geçen beş yıllık sürede pek çok dinamik değişti. Anlaşmanın imzalandığı 2016 yılında Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı 2,5 milyon idi. Bugün ise ülkemizde 3,6 milyon kadar Suriyeli mültecinin yanı sıra Afganistan, Libya, İran ve dünyanın başka yerlerinden yaklaşık 400 bin mülteci yaşamaktadır. Bu rakamlar her geçen gün artmakta ve mültecilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar derinleşmektedir. Türkiye, sınırları içerisindeki yaklaşık dört milyon mülteciye ve Suriye içerisinde sayıları beş ila altı milyon arasında değişen ülkesinde yerinden edilmiş kişilere çoğunlukla kendi imkânlarıyla gıda, barınma, eğitim ve tıbbi destek hizmetleri sunmaktadır. Türkiye toplamda 10 milyon civarında Suriyelinin bakımını üstlenmiş durumdadır. Üstelik Kovid-19 salgını nedeniyle mevcut koşullar her yerde daha da kötüleşti.

Suriyeli veya diğer mültecilerin hayatlarının geri kalanını mülteci olarak geçirmelerini bekleyemeyiz. Göç krizini etkili, kapsamlı ve onurlu bir şekilde ele alabilmek için daha fazla siyasi, mali ve insani kaynağın kullanılması gerekmektedir. Avrupa, sırf yük paylaşımı için daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır. Göç kriziyle ve arkasındaki temel nedenlerle mücadele için ciddi bir sorumluluk bilinci ve liderliğe ihtiyaç duymaktayız.

TÜRK HALKI DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİ

Neredeyse 10 yıldır milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkı, muazzam bir misafirperverlik ve dayanışma örneği sergilemektedir. Dikkat çeken bazı istisnalar haricinde, Avrupa ise "Göçmenler sınırlarımıza yaklaşmadıkları müddetçe bu, bizim değil, başkasının sorunudur" şeklinde özetlenebilecek tehir ve inkâr odaklı bir tavır içerisindedir. Bu, insani ve işlevsel bir göç politikasının temeli olamaz. Sahadaki gözlemlerimize göre insani değerler ve normlar göz ardı edilmektedir.

ULAŞILAMAYACAK HEDEFLER DEĞİL

Üçüncü ve en önemli mevzu ise gerekli güncellemelerin yapılması hâlinde 18 Mart Mutabakatı'nın Türkiye-AB ilişkilerini canlandırma potansiyeline sahip olmasıdır. Mutabakatta Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenme sürecinin başlatılması, Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli diyaloglar ve zirvelerin yeniden canlandırılması, Türk vatandaşlarına vize serbestisinin getirilmesi, düzensiz göç ve sığınmacıların korunması konularında daha iyi iş birliği kurulması ve terörle mücadele gibi belirli hedeflerin yer aldığı bir yol haritası hâlihazırda yer almaktadır. Bu hedeflerin hiçbiri ulaşılamayacak hedefler değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl Brüksel'de AB başkanlarıyla görüştüğünde, bu noktalar halen uygulanması beklenen yol haritasına dâhil edilmişti.

AB'nin yapması gereken şey Türkiye'nin attığı olumlu adımlara karşı gerekli liderlik vasıflarını ve kararlılığı göstermektir.

TÜRKİYE'YE DESTEK VERMEK AVRUPA'NIN ÇIKARINA OLACAKTIR

Türkiye olumlu bir siyasi iklim yaratılması için son aylarda bir dizi kritik adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Kasım 2020 tarihinde, "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz," açıklamasında bulundu. Çok sayıda ikili ve bölgesel meselenin ele alınması için de Türk ve Avrupalı liderler arasında daha temaslar sıklaştı. Büyük çabalar sonucu Doğu Akdeniz'de sular duruldu ve Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafî görüşmelere başlandı. Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulmasına da katkı sağlayacak insan hakları eylem planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 Mart'ta açıklandı. Bunlara ilaveten, Rusya ve İran destekli Esad rejiminin aralıksız ihlalleri ve saldırılarına karşın Türkiye, diğer bölgelerin yanı sıra İdlib'de üç milyondan fazla insanın can güvenliğini tek başına sağlamaktadır. Buradaki insanların güvenliği sağlanmazsa milyonlarca Suriyeli, Türkiye ve Avrupa'ya doğru göç edecektir. İdlib'de veya Suriye'nin herhangi bir bölgesindeki yüzbinlerce Suriyeliye güvenlik ve istikrar sağlanması için Türkiye'ye destek verilmesi Avrupa'nın çıkarına olacaktır.

Bütün bunlar Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluşturmak ve Türkiye ile AB'nin yakınlaşmasına katkı sağlamak için hayati öneme sahip konulardır. Bunların dışındaki bütün alternatifler, vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlama noktasında başarısızlığa uğramaya mahkûmdur. Bazı üye ülkelerin kaprisleri ve kısır siyasi gündemleri uğruna bu fırsatı geri tepmemek gerekmektedir.

İLAVE ADIMLAR ATILMALI

Yeni bir göç anlaşması mevcut anlaşmanın kazanımları üzerine inşa edilmeli ve son beş yılda ortaya çıkan yeni meydan okumaları da hesaba katılarak ilave adımlar atılmalıdır. Türkiye ve Suriye'deki mültecilere yönelik mali destek sağlama süreçleri ve mekanizmaları hızlandırılmalıdır. Mültecilerin ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin ihtiyaçları ve öncelikleri Türk ve yerel makamlarla istişare edilerek belirlenmelidir. Yeni anlaşma, sadece daha fazla fon sağlamanın ötesinde, Suriye halkına bir umut ve güven duygusu vermelidir.

POZİTİF GÜNDEM MESAJI

Suriye'deki savaşın ve son yılların en büyük insani krizinin onuncu yılını geride bırakırken ufak tefek fikir ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp gerçek meselelerimize odaklanmamız gerekmektedir. Türkiye ile AB arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatı revize edilmesi durumunda, mülteci sorunuyla başa çıkılması dâhil, Türkiye-AB ilişkilerine pozitif bir gündemle canlılık kazandırılması yönünde büyük ilerleme sağlanacaktır. Türkiye, mevcut süreci böyle değerlendirmektedir. Ümit ediyoruz ki 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Zirvesi'ndeki tutum da bu yönde olacaktır.