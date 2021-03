Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan AB'ye çağrı: Türkiye-AB Göç Mutabakatı'nı revize etmenin zamanı geldi

BU SORUNU ÇÖZMELİYİZ

Göç anlaşması, Türkiye ile AB arasındaki kapsamlı gündemde yer alan kilit öneme sahip birçok maddeden sadece biri ama önemli bir madde. Anlaşmanın etkin olabilmesi için birbiriyle ilişkili üç konunun ele alınması gerekmektedir. Öncelikle, mülteci krizinin kaynağının Suriye savaşı olduğunu görmeli ve bu sorunu çözmeliyiz. On yıl önce barışçıl protestocular, hükümetlerinden özgürlük, refah ve onurlu muamele talep ettiler. Suriye Rejimi, bu talebe tarif edilemeyecek kadar korkunç sistematik şiddet, cinayet ve yargısız infazlarla cevap verdi. Son on yılda her türlü savaş suçu işlendi. Bu çatışmada en ağır yükü, Suriye halkı omuzladı. Yüz binlerce Suriyeli, hayatını kaybetti. Nüfusun yarısından fazlası, mülteci ve ülkesinde yerinden edilmiş kişi (ÜYEK) konumuna düştü.

Suriye, hayal edilemeyecek kadar büyük bir yıkım yaşadı. Bu savaş, göç, DEAŞ terörünün yükselişi, PKK ve YPG terörist saldırılarının artışı, etnik ve mezhepsel gerilimler ve bölgesel rekabet gibi küresel sonuçlar doğuran çok sayıda krizin kaynağı oldu. Onuncu yılına giren Suriye krizi, şiddeti azalmadan devam ediyor. Uluslararası toplum, ciddi ve uyumlu bir çaba göstermediği takdirde bu savaş, bölgesel düzeni sarsmaya ve uluslararası dinamikleri altüst etmeye devam edecektir. Avrupa, bu tür kritik konuları tek başına ABD'ye havale edemez. Bu çok boyutlu krizin kontrol altına alınması için daha aktif ve belirgin bir rol almalıdır.