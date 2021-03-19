Son dakika haberi: DEAŞ’ın sözde istihbarat emiri yakalandı

Son dakika haberi...Şanlıurfa İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Çalışmalar kapsamında haklarında; DEAŞ terör örgütü içerisinde savaşçı olduğu, Sözde Hisbe biriminde idari sorumlu olduğu, canlı bomba eylemine katılacak kişilerin seçiminden sorumlu olduğu, örgüte yeni katılacaklara eğitim verdiği, terör örgütü adına finansal faaliyetler yürüttüğü, sözde istihbarat emiri olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tespit edilen sözde emir düzeyindeki 7 üyesi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.