Enver Aysever Bursa’yı çok sever!

CHP'Lİ belediyelerde yüzbinlerce lira karşılığında yazarlık dersleri verdiği ortaya çıkan Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Enver Aysever'in, Bursa'da CHP'li Nilüfer ve Mudanya belediyeleri ile de anlaşarak aynı oyunu yıllar boyunca sergilediği ve yüklü miktarda para aldığı öğrenildi. Aysever, iki belediye ile yaptığı anlaşma ile son 5 yılda "Aykırı Kumpanya" ve "Yazı Akademisi" etkinlikleri düzenledi. "Aykırı Kumpanya" oyununu ilk olarak 2015 başında Nilüfer'de sahneleyen Aysever, aynı gösteriyi 3 veya 4 ayda bir "yoğun istek" bahanesi ile tekrarladı.Eğitim adı altında düzenlenen diğer etkinliklerle de sık sık belediye ilişkilerini güçlendiren Aysever, aynı zamanda satılan biletler üzerinden de paralar kazandı. Mudanya Belediyesi'yle "Yazı Akademisi" isimli eğitim programını başlatan Aysever, günde 2'şer saat düzenlenen programlara katılım sayısını 20 kişi ile sınırlandırdı. Böylece programın süresi uzun tutularak elde edilen kazanç arttırıldı. Diğer yandan bu program 4 haftalık 1'inci dönem ve yine 4 haftalık 2'nci dönem şeklinde düzenlendi. CHP'li belediyeler bu şekilde adeta Aysever'e çalışmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yazarlık atölyesi için Aysever ile 238 bin 500 liralık ihale yaptığı ortaya çıkmış ve gelen tepkiler üzerine Belediye Başkanı Tunç Soyer ihaleyi iptal etmek zorunda kalmıştı.