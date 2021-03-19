FETÖ’nün ev ağabeyi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri'nce hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı bulunan Mehmet D'nin saklandığı adresi tespit etti ve harekete geçti.

Düzenlenen baskınla Mehmet D. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı öğrenildi.

Öte yandan Mehmet D.'nin, Malatya'da üniversite eğitimi gördüğü dönemde 'Eğmen' kod adını kullanarak 'ev ağabeyliği' yaptığı öne sürüldü. Mehmet D. tutuklandı.