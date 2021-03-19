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Giriş Tarihi: 19.3.2021 08:37

’nün kamu mahrem imamları tespit edildi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Fetö’nün kamu mahrem imamları tespit edildi

/PDY silahlı terör örgütünün İstanbul İlinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınması için yapılan yazılı sınavlara hazırlanmak için oluşturulan çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturmada, evlerden sorumlu 3 mahrem imam tespit edildi. 2013 yılında yapılan sınavlara hazırlandığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İstanbul İlinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına yönelik yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma sırasında, çalışma evlerinden sorumlu 3 mahrem imam tespit edildi. 3 mahrem imam ile irtibatlı olan ve alınan HTS verileri incelemesinde yine örgüte kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına yönelik yazılı yarışma sınavlarına yönelik oluşturulan evlerde 2013 yılında yapılan sınavlara hazırlandığı tespit edilen 10 şüpheli şahıs belirlendi.

Savcılık duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar, tanık beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda delilleri toplanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün itibariyle gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

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Fetö’nün kamu mahrem imamları tespit edildi
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