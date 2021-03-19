Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis’te incelemelerde bulundu

Muştan karayoluyla Bitlis'e gelen Bakan Kasapoğlu'nu Bitlis Valiliği önünde Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Çağatay tarafından Ahlat Bastonu hediye edildi. Vali Çağatay, AK Parti Milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler ve kurum amirleriyle Valilik toplantı salonunda toplantı yaptı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret ederek kahvede vatandaşlar ve gençlerle çay içti.

Esnaf ziyaretleri kapsamında karşılaştığı gençlere ve çocuklara kitap, futbol ve basketbol topu ile satranç takımı hediye eden Bakan Kasapoğlu, 8 Ağustos Stadyumunu gezdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Bitlis'in genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis'in çok kısa vadede spor turizmi destinasyonlarından bir kent olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bitlis hepimizin bildiği gibi genç ve dinamik nüfusa sahip müstesna vilayetlerimizden bir tanesidir. Bu doğrultuda tabii ki hem gençlik alanında hem spor alanında mükemmel bir potansiyeli ve zenginliği barındırıyor. Bu noktada bizimde özellikle tüm branşlara hitap eden hem tesisleşme çalışmalarımız hemde faaliyet çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda özellikle hem mevcut yatırımların hem bundan sonraki planlamalarımızı masaya yatırdık. Halkımızın kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla spora erişimini her branşta çünkü biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Atletizmiyle, futboluyla, basketboluyla, yüzmesiyle tüm Bitlis'i bu manada erişimi kolaylaştırma adına önemli yatırımlar yapıyoruz. İnşallah kısa sürede bunları da Ankara'da imzalayacağız. Semt sahaları ile sadece futbol değil basketbol, voleybol, tenis ve bununla birlikte yüzmedeki çalışmalarımız özellikle devam edecek. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasına Bitlisliler özellikle gençler olmak üzere bu rakamı yukarılara taşıtacağız. Tabi Bitlis'in tesisleşme noktasında örneğin bu stattayız burası ile ilgili başka bir projemiz var. Stadımızı bir başka bölgeye taşıyoruz ve bununla birlikte bin 500 kişilik spor ve antrenman salonlarımızı kazandıracağız. Hem Bitlis'te hemde ilçelerimizde butik gençlik merkezlerimizi kazandırıp gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Gençlerimiz orada hem kendilerini geliştirecekler, hem eğlenecekler hemde spor yapma imkanı bulacaklar. Bütün bunlarla birlikte Bitlis'in kış sporları noktasında zenginliği özellikle bu görmüş olduğumuz bu güzel potansiyel bunun hem spor turizmi açısından hemde kayak sporu açısından çok ciddi şekilde projelerle zenginleştireceğiz. Bu manada da Bitlis çok kısa vadede spor turizmi destinasyonlarımızdan bir tanesi olacak. Bu anlamda sayın valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve tüm bürokrasimize teşekkür ediyorum. İnşallah spordaki çıtayı tüm ülkemizde yukarılara taşıdığımız gibi Bitlis bu anlamda öncü illerden biri olacak."