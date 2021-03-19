Göksu ve Çağrıcı’dan İmamoğlu’na peş peşe cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da yapılan yağmur kanal temizliğini yatırım olarak değerlendirdi. Su taşkınlarının sürekli yaşandığını iddia ettiği "Ordu ve Taşocağı Caddeleri'nde altyapı sorununu kalıcı olarak çözüyoruz" dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ise İBB Başkanı İmamoğlu'na "Haberi ibretle okudum. O bölgede en son su baskını 2009 yılında yaşandı. Ondan sonra o bölge rehabilite edildi ve su baskını yaşanmadı. Kanal temizliğini yatırım diye lanse eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ekrem beyin bu yapılan haberden haberi yok sanırım tamamen mizansen" ifadeleriyle cevap verdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da Bağcılar Belediye Başkanı Çağrıcı'nın cevabını alıntılayıp, "Başkanım ajans öyle yazmasını istemiştir" dedi.