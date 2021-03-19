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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:49 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:53

7 ilde eş zamanlı operasyonu: 7 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

’nün 'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. merkezli 7 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada ankesör ve büfe hatlarıyla mahrem abileriyle irtibat kuran 3'ü görevde, 3'ü ihraç, 2'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2'si emekli 10 astsubay ile 1'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olan 11 kişi deşifre edildi. Ankara genelindeki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon kararı verildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınlarda 7 şüpheli yakalanırken, zanlılardan 3'ünün yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

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7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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