HDP ilçe başkanlarının gözaltına alındığı soruşturmada önemli ayrıntı! Kundakçıların telefonundan iz sürüldü

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyon kapsamında HDP Beşiktaş İlçe Eşbaşkanı R.B. ile HDP Kağıthane İlçe Eş Başkanları B.D. ile A.Y'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

LEGAL GÖRÜNÜMLÜ İLLEGAL HDP MECLİSLERİ

Buna göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde terör örgütünün gençlik yapılanmasını ve örgüte müzahir kişileri tekrar örgütlemek ve hareketlendirmek amacıyla legal görünümlü illegal "HDP Gençlik Meclisleri" adı altında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edildi.

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KUNDAKÇILARIN TELEFONLARINDAN ÇIKANLAR

Öte yandan, Kağıthane'de 21 Nisan 2019 tarihinde park halindeki bir aracın kundaklaması olayı ile ilgili tutuklanan 2 şüphelinin kullandıkları cep telefonu hatlarının HTS dökümleri ve WhatsApp yazışmalarında, PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylemlere çağrılar yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) ve PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet yürüten 15 şüpheli tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında HDP Beşiktaş İlçe Eşbaşkanı R.B. ile HDP Kağıthane İlçe Eş Başkanları B.D. ile A.Y'nin de olduğu açıklandı.

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