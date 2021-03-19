İhanete karşı vatan sevgisi ittifakı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan Kurultayı dün Ankara'da "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Kurultayı'nda bin 277 delegenin oyunun tamamını alarak 9. kez genel başkanlığa seçildi. Bahçeli konuşmasında özetle şunları söyledi:Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Zalimlere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun köküdür. Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. İstikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır. Türk milleti zilleti değil zaferi, PKK-FETÖ'yü değil Cumhur İttifakı'nı seçecektir. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır.Parlamenter sistemdeki kafa karışıklıkları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılmıştır. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Türk tipi başkanlık modeli taban tutmuştur. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur.Üniter devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü vekillerin fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek, siyaset değildir, adamlık değildir. HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır, CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti, Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkârlık yapan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melanet bir projedir.S-400 hava ve füze savunma sistemi milli egemenlik konusudur, bu suretle vatan savunması başkalarının keyfine ve insafına bırakılamayacaktır. Mısır'la kurulan yapıcı diyaloglar isabetlidir.Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, Andımız'a sahip çıkacaksınız. Sizin nereniz doğru ki, Andımız'ı söylemek size yakışacaktır.MHP olarak 2023 ve takip eden on yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, yani Türk Tipi Başkanlık Modeli'ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir. Üçüncü stratejik hedefimiz, çalışan, üreten, ruh kökümüzden beslenen, manevi ve moral değerlerimizle eklemlenen yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve inşasıdır. Dördüncü stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı'nın varlığı içinde terörle amansız mücadeleye, son terörist, son kanlı silahıyla ele geçirilesiye kadar destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmaktır. Hem ülkemizde, hem bölgesel zeminde diyalog, barış, huzur, sükûnet ve istikrar beşinci hedefimizdir.TERÖRİST sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, PKK'dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. HDP'yle ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak, bilakis hıyanete ortak edecektir. CHP seçimini yapmalıdır, sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır? Karşısında mıdır? İYİ Parti kararını netleştirmelidir, FETÖ ve PKK'yla kol kola yürümeye devam mı edecektir, 'Tamam' mı diyecektir? HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Bahçeli'ye tebriklerini iletti. Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. ANKARA