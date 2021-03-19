İmamoğlu, Buldan’ın Nevruz’unu kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aramasıyla ilgili açıklama HDP'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramını kutladı. Partimize açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Buldan da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti."