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Giriş Tarihi: 19.3.2021 13:28

İmamoğlu, Buldan’ın Nevruz’unu kutladı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İmamoğlu, Buldan’ın Nevruz’unu kutladı

’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle HDP Genel Başkanı ile birlikte ağaç diktiği için tepki toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Mart Nevruz kutlamalı öncesi Buldan’ı aradı. İmamoğlu, aradığı Pervin Buldan'ı Nevruz’unu kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aramasıyla ilgili açıklama HDP'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramını kutladı. Partimize açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Buldan da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti."

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İmamoğlu, Buldan’ın Nevruz’unu kutladı
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