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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:27 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:31

barajlarında ne kadar su var? İşte 19 Mart 2021 tarihi verileri

Şerif Can Şerif Can
İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 19 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,34 olarak ölçüldü. ’da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 63.34 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 44,18 arttı. Açıklanan verilere göre 5 Mart'ta 58.23 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 5.11 artış gösterdi.

BARAJLARDAKİ İSTİKRARLI ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 78.37, Pabuçdere 46.03, Sazlıdere 33.52, Büyükçekmece 62.99, Alibey 57.23, Terkos 59.06, Kazandere 59.28, Elmalı 70.60, Darlık 73.95 ve Istrancalar 52.41 olarak kaydedildİ.

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İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 19 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri
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