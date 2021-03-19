Kadıköy’deki eylemlerde polise saldırmışlardı! 7 şüphelinin 11 yıla kadar hapsi istendi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede olay sırasında polis aracında 46 bin 185 lira değerinde çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu belirtilirken 7 şüphelinin çeşitli suçlardan 6 yıldan 11 yıla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

YASAK KARARINA UYMAMIŞLARDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörün protesto eylemlerinin tekrar ettiği ve İstanbul Valiliği'nin gösteriyi yasaklaması kararı aldığı, buna rağmen eylemcilerin sosyal medya üzerinden yapılan çağırı sonucu 2 Şubat 2021'de Kadıköy'de toplandığı anlatılırken eylemcilerin görevli polis memurlarına ve polis otosuna taşlı, tekmeli vb. maddelerle saldırdığı aktarıldı. Aynı zamanda iddianamede olay yeri ve çevresinde çekilen görüntüler sonucu soruşturma başlatıldığı belirtildi.

POLİSE TAŞ ATIP ARACA SALDIRMIŞLAR

Kamera görüntülerinin detaylı incelendiği ve şüphelilerin dağılın ihtarına uymadığı, polis aracına yönelik zarar vermek amacıyla saldırıda bulunduğu iddia edilen iddianamede, bazı şüphelilerin polis memurlarını yaralamak amacıyla polise taş attığı da bildirildi. İddianamede bazı şüphelilerin ise polis aracının önüne çöp konteyneri devirerek, polis aracının geçmesini zorlaştırdığı ve akabinde de polis aracına saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

45 BİN 185 LİRALIK HASAR

İddianamede yer alan olay yeri inceleme raporlarına, hasar tespit tutanaklarına ve buna ilişkin faturalara da yer verilerek bir polis aracında 27 bin 843 lira, diğer polis aracında da 18 bin 342 lira olmak üzere toplamda 46 bin 185 liralık araçlarda çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

Son Dakika: Kadıköy'de provokatörler polis araçlarına saldırdı | Video

ŞÜPHELİLERİN 11 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu şüpheliler A.K., H.H. N.E. Ö.Ş ile tutuksuz şüpheliler M.D. R.A. ve Y.A. hakkında 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma', 'Kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi



Son dakika: HDP’nin eşbaşkanlarına operasyon! Boğaziçi eylemlerine destek vermişler

SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada karar çıktı

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe skandalında flaş gelişme