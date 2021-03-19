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Giriş Tarihi: 19.3.2021 23:42 Son Güncelleme: 19.3.2021 23:42

Karadeniz'de sıcak temas! , savaş gemisini yakın takibe aldı

Karadeniz'de sıcak temas! Rusya, ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularına giriş yapan Kuvvetlerine ait Kruvazör tipi savaş gemisininin yakın takibe alındığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 25 Ocak tarihinde ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook, yine Karadeniz’e girmişti.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı Kruvazör tipi savaş gemisi "USS Monterey", akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçmesinin ardından Karadeniz sularına açıldı. ABD'nin, Karadeniz'deki unsurlarından her defasında rahatsız olduğunu dile getirerek tepki gösteren Rusya'dan ise savaş gemisine ilişkin açıklama geldi.

YAKIN TAKİBE ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz sularına giren geminin yakın takibe alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 19 Mart 2021'de Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Monterey kruvazörünü yakın takibe aldı" denildi.

ABD'NİN GÜDÜMLÜ FÜZE DESTROYERİ DE KARADENİZ'E İNMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 25 Ocak tarihinde ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook, yine Karadeniz'e girmişti. Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları, ABD gemisinin her hareketini yakından takip ederek geminin yakınından alçak uçuşlar yapmıştı.

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Karadeniz'de sıcak temas! Rusya, ABD savaş gemisini yakın takibe aldı
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