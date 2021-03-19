Kilis’e 2 roket atıldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü. Boş alan ve bir mermer atölyesine düşen roketler patlamazken, ölen ya da yaralanan olmadı. Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bomba imha ekipleri çağrıldı. Vali Recep Soytürk olay yerlerinde incelemelerde bulundu. Roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir" açıklamasında bulundu.