Koronavirüs salgını: İtalya ve İngiltere'de son durum

İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 101 kişinin hayatını kaybettiği, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 26'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 4 bin 802 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 285 bin 684'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 26 milyon 263 bin 732 kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı, 2 milyon 11 bin 70 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

AŞILAMA KAMPANYASINDA REKOR KIRILDI

İngiltere'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşılama kampanyasında yeni günlük rekor kayıtlara geçti. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dün ülke genelinde toplamda 660 bin 276 kişinin aşılandığı, bunlardan 132 bin 16 kişinin ise aşının her iki dozunu da aldığı kaydedildi.

İngiltere'de 30 Ocak'ta kayda geçen bir önceki günlük aşılama rekorunda ise, toplamda 609 bin 10 kişinin aşılandığı, 10 bin 621 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtilmişti.

İTALYA'DA VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 364 bin 822 koronavirüs testi yapıldığı ve 25 bin 735 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 332 bin 418'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 386 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 241'e yükseldiğini açıkladı.

AKTİF KOVİD-19 HASTA SAYISI YÜKSELİYOR



Bakanlık, 16 bin 292 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 556 bin 539'a yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısı ise 31 artarak 3 bin 364'e ulaştı.

İtalya'da bugüne kadar 7 milyon 428 bin 407 doz Kovid-19 aşısı yapılırken, 2 milyon 336 bin 928 kişiye aşının her iki dozu uygulandı.