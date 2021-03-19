Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 14 örgüt üyesi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi maksadıyla yaptığı çalışmalarda, örgüt üyelerinin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde, 21 Mart Nevruz kutlamaları öncesi eylem ve etkinliklerde bulunacağını belirledi.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalarda, belirlenen 14 şüpheli şahsı yakalamak için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda PKK/KCK terör örgütü üyesi 14 şüpheli şahsı gözaltına alan Jandarma ekipleri, adreslerde yaptıkları aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.