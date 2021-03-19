Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 14 örgüt üyesi yakalandı
Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:44

'de PKK/KCK operasyonunda 14 örgüt üyesi yakalandı

BEKİR COŞKUN
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 14 örgüt üyesi yakalandı

'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi maksadıyla yaptığı çalışmalarda, örgüt üyelerinin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde, 21 Mart Nevruz kutlamaları öncesi eylem ve etkinliklerde bulunacağını belirledi.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalarda, belirlenen 14 şüpheli şahsı yakalamak için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda PKK/KCK terör örgütü üyesi 14 şüpheli şahsı gözaltına alan Jandarma ekipleri, adreslerde yaptıkları aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 14 örgüt üyesi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA