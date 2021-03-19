Milli Savunma Bakanı Akar'dan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasına ziyaret

ŞEHİT ÜSTEĞMENİN TASARLADIĞI EL BOMBASI "OZOK" DA SERGİLENDİ

Akar'ın, sergide incelediği ürünler arasında "OZOK" el bombası dikkati çekti. "OZOK", şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK'e teklif edildi. MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi.

Şehit Üsteğmen Köreke'nin isim ve soy isminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında, "OZOK" el bombası üretildi.

138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında olan "OZOK" el bombası, boyutu sayesinde, personelin üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan tanıyor.