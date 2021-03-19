Muş’ta terör soruşturması

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatlarıyla kurulan sözde "köy komisyonu" içerisinde faaliyet yürüten, haklarında adli ve teknik takip kararı uygulanan ve örgütün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, gösteri yürüyüşü ile Varto ilçesinde sözde "öz yönetim" açıklamasına katıldıkları tespit edilen 15 kişi için gözaltı kararı verdi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerin gözaltına alınması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.