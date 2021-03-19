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Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:25

’ta terör soruşturması

MURAT YILDIRIM
Muş’ta terör soruşturması

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşma kapsamında 15 kişi için gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatlarıyla kurulan sözde "köy komisyonu" içerisinde faaliyet yürüten, haklarında adli ve teknik takip kararı uygulanan ve örgütün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, gösteri yürüyüşü ile Varto ilçesinde sözde "öz yönetim" açıklamasına katıldıkları tespit edilen 15 kişi için gözaltı kararı verdi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerin gözaltına alınması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

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Muş’ta terör soruşturması
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