Örgüt tepesinde para kavgası başladı

FETÖ elebaşı Gülen'in 1974'ten beri yanından ayırmadığı özel sekreteri Cevdet Türkyolu ile "mollası" sosyal medya yöneticisi Osman Şimşek arasında başlayan kavga örgütte çatlağa neden oldu. Şimşek, Türkyolu'nun "örgüt parası ile kendine servet biriktirdiği" iddiasını taşıyan mektubu Gülen'e okunması için gönderdi. Kapatılan FETÖ gazetesi Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ise konuyu ifşa eden eski Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez'i hedef aldı. Dönmez'i "fitne çıkarmakla" suçlayarak "Bu yaptığın gazetecilik değil" diyen Dumanlı'ya Dönmez ise birlikte çalıştığı dönemi hatırlatıp yaptığı usulsüzlükleri ve "gazeteci etiğine yakışmayan" tutumlarını hatırlattı.