PKK’da çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

Operasyonlarla ağır darbe yiyen PKK terör örgütünde çözülmeler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2014 yılında örgüte katılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" aranan E.G. ile 2015 yılında örgüte katılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" aranan H.M. Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim oldu. Teslim olan 2 teröristin Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor. 2 örgüt mensubunun daha teslim olmasıyla bu yıl terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 37'e ulaştı.