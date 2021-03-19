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Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:28

/KCK operasyonunda 10 kişi gözaltında

ABBAS ÇAKAR
PKK/KCK operasyonunda 10 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, /KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, Kocaeli’nde il ve İlçe örgütlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında aralarında HDP'li eski ve yeni il ile ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda1 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Şahısların Kocaeli Emniyetinde işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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PKK/KCK operasyonunda 10 kişi gözaltında
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