PKK/KCK operasyonunda 10 kişi gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında aralarında HDP'li eski ve yeni il ile ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda1 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Şahısların Kocaeli Emniyetinde işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.