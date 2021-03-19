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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:02 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:19

PKK’nın eylem çağrısına geçit yok! 12 gözaltı kararı

HALİT TURAN HALİT TURAN
PKK’nın eylem çağrısına geçit yok! 12 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda flaş bir gelişme yaşandı

Edinilen bilgiye göre; PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet göstererek, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik gözaltı talimatı verildi.

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Şüphelilerin yakalanmaları ile arama/suç unsurlarına el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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PKK’nın eylem çağrısına geçit yok! 12 gözaltı kararı
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