Polis İstanbul'da kuş uçurtmadı! Üç ilçe abluka altına alındı

İstanbul'un Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar İlçeleri'nde helikopter ve drone destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri ve ilçe emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda görev alan 110 ekip araçlarda atama yaptı; çok sayıda kişi GBT kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyeti, Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri ve Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçe emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen uygulamalarda 110 polis ekibi görev aldı. Çok sayıda kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçiren polisler, helikopter ve drone desteği ile park, bahçe ve metruk binalarda denetim yaptı.