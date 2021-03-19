Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il güncel koronavirüs risk haritası ile renk kodları!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen Kabine toplantısına başkanlık ettikten sonra kritik vaka yoğunluğu haritası üzerinde yaptıkları değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı ve ek tedbirler almadan mevcut durumun bir süre daha devamına karar verildiğini açıkladı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın son dakika verileri ile yayınladığı yüz bin kişi kriteriyle oluşturulan koronavirüs vaka yoğunluğu haritası bir öncekine göre çok önemli sinyaller verdiği görüldü. Buna göre eğer bir sonraki kabine toplantısında tedbirlerin sıkılaştırılması kararı alınırsa artık potadaki il sayısı onlarla ifade ediliyor.
SON DAKİKA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik vaka artışlarıyla ilgili 81 ile uyarıları oldu. Bakan Koca virüsün mutasyona uğramasının toplumda farklı bir algıya neden olduğunu belirterek "Koronavirüs artık eski gücünde değil" diye düşünen ve mutant virüsün hafife alındığını,bunun yanlış bir düşünce olduğunu aktardı. Koca rehavete kapılmak, işi hafife almak tabloyu kötüleştiriyor. Maalesef birçok ilimizde vaka artışı gözledik" dedi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı güncel haritaya göre illerin renk kodları ve risk haritasındaki vaka yoğunluk durumu
Adana yüz bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısında 42'den 63 e çıkarak olumsuz bir sıçrama gerçekleştirdi. Turuncu risk kategorisinde olmaya devam etti.
Adıyaman 4 kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı alanda.
Afyonkarahisar: Yüksek risk grubu
Ağrı orta düzey koronavirüs risk grubunda. Yüz bin kişiye düşen kovid vaka sayısı Ağrı'da 19'dan 22'ye çıktı
Amasya turuncu kategoriden kırmızı en yüksek koronavirüs risk kategorisine geçiş yapan illerden oldu. Amasya'daki değişim 100 bin kişide 90'dan 163'e çıktı!
Başken Ankara'da koronavirüs riski turuncu alanda. Yüksek risk grubu Ankara'nın da yukarı yönlü bir bulaş seyri gösterdiğini ortaya koydu. Ankara 35'ten 68'e çıktı
Yeni sezona hazırlanan ve tablonun maviye doğru ilerlemesi büyük önem arz eden turizm başkenti Antalya Yüksek risk grubunda
Artvin kırmızı kategoride çok yüksek koronavirüs riski olan illerin arasında kalmaya devam ediyor.
Aydın: Turuncu aan: Yüksek koronavirüs risk grubu
Balıkesir: Çok yüksek risk grubu
Bilecik: Turuncu kategori yüksek risk grubu
Bingöl: Sarı kategori! orta risk grubu.Bingöl'de yüz bin kişideki vaka sayısı 18'den 25'e çıktı.
Bitlis: Orta risk grubu
Bolu: Koronavirüste turuncu alan yüksek risk grubu
Burdur: Turuncu kategori ve yüksek risk grubu
Bursa: yüksek risk grubu
Çanakkale: Çok yüksek risk grubu. Koronavirüs kırmızı kategorisi
Çankırı: Turuncu alan ve yüksek koronavirüs risk grubu
Çorum: Turuncu alan ve yüksek risk grubunda yer alıyor
Denizli: Yüksek risk grubu (Turuncu alan)
Diyarbakır yüz bin kişide 17 vaka sayısı ile sarı risk grubunda kaldı.
Edirne'de vaka sayıları yüz bin kişide 100 sınırını fazlasıyla aşarak çok yüksek koronavirüs risk grubu yani kırmızı kategoride yer alıyor.
Gümüşhane: Çok yüksek risk grubu
Hakkari: Mavi kategori, düşük risk grubu
Hatay: Turuncu alan ve koronavirüste yüksek risk grubu
Isparta: Yüksek risk grubunda ve turuncu kategoride yer alıyor. Isparta'da yasaklar bu hızda devam ederse vaka sayıları ile birlikte haftasonunu da içine alarak sürecek.
Turuncu alandaki bir diğer ilimiz de Mersin oldu. Yüksek risk grubu
İstanbul: Çok yüksek risk grubu
Kocaeli: Çok yüksek risk grubu ve kırmızı kategori
Konya: Çok yüksek risk grubu
Kütahya: Turuncu kovid riski ve yüksek risk grubu
Malatya: Turuncu alan ve yüksek risk grubu
Manisa: Yüksek risk grubu. Ege'nin en önemli güzergah noktalarından olan Manisa Turuncu alanda.
Kahramanmaraş: Yüksek risk grubu
Mardin: Sarı ve orta koronavirüs riski taşıyan illerimizden.
Muğla: Yüksek risk grubu
Muş: Sarı risk alanı orta grup.
Rize: Çok yüksek risk grubu
Sakarya: Yüksek risk grubu
Samsun: Çok yüksek risk grubu ve kırmızı kategori. Samsun 202'den 458'e çıkan vaka sayısı ile dudak uçuklattı.
Siirt: Mavi kategori. Düşük Risk
Sinop: Çok yüksek risk grubu
Sivas: Turuncu kategori, Yüksek risk grubu
Tekirdağ: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu
Tokat: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu
Trabzon: Kırmızı ve çok yüksek kovid risk grubu
Tunceli: Yüksek risk grubu
Şanlıurfa: Sarı alan ve orta düzeyde koronavirüs bulaş riski
Uşak: Mavi olması ile ilk hafta örnek olan Uşak'ta da vakalar arttı ve sarı kategoriye geçiş yaşandı.
Kırıkkale: Turuncu-Yüksek risk grubu
Şırnak: Mavi olarak kalmaya devam eden nadir illerimizden olan Şırnak'ta vaka sayısı yüz bin kişide ortalama 4
Batman: Sarı orta düzey risk
Yalova: Kırmızı ve kovid için çok yüksek risk grubu
Karabük: Yüksek risk grubu
Kilis: Kırmızı alan - Çok yüksek risk grubu
Osmaniye risk durumu: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu
Düzce: Yüksek risk grubu ve turuncu alan.
Bir önceki koronavirüs risk grubu haritasında birçok ilimiz mavi ve sarı kategoride yer alırken son haritada kovid tablosu oldukça değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verileri içeren haritada birçok ilimiz 100 sınırını aşarak üst düzey risk grubuna geçti.