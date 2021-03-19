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Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:52 Son Güncelleme: 19.3.2021 15:01

Şehit aileleri ve gazilerden Başkan Bilgin’e teşekkür

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit aileleri ve gazilerden Başkan Bilgin’e teşekkür

Sivas Belediyesi'nin, 'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'ye gönderdiği şehit aileleri ve gaziler Sivas'a döndü.

Sivas Belediyesi'nin, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'ye gönderdiği şehit aileleri ve gaziler Sivas'a döndü.

Sabahın ilk ışıkları ile Sivas'tan Çanakkale'ye özel uçakla giden 180 kişiden oluşan kafileyi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Nuri Demirağ Havaalanından yolcu etmişti.

Çanakkale Savaşı'nın izlerini yakından görme imkânı bulan Şehit aileleri ve gaziler; Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği gibi mekânlarda tarihe tanıklık etti.

Gezinin ardından Sivas'a dönen şehit aileleri ve gaziler Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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Şehit aileleri ve gazilerden Başkan Bilgin’e teşekkür
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