Şehit Eren Bülbül’ün adı Toroslar’da yaşayacak: İyi ki Varsın Eren

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Eren Bülbül'ün ismini Mersin'de ilk kez Erdemli ilçesindeki Sorgun Mahallesindeki eski bir okulu tadilattan geçirerek kullanılır hale getirdikleri Eren Bülbül gençlik ofisi ismini verdiklerini söyledi. Demir, il genelindeki tüm ilçe merkezlerinde de gençlik ofisleri açacaklarını kaydetti.

Sorgun Mahallesindeki Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezini ziyaret eden Demir burada öğrencilerle bir araya geldi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Demir, şehit Eren Bülbül'ün adını verdikleri Gençlik Ofisinin açılışını ise önemine binaen 18 Mart Çanakkale Şehitleri gününde açtıklarını belirtti.

Mersin'de ilk genç ofisini Erdemli ilçesine bağlı Sorgun Mahallesinde açtıklarını belirten Ökkeş Demir, genç ofisi açmaya okullarda, üniversitede ve ilçe merkezlerinde açmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sorgun'da açılan ofisin adını ''Şehit Eren Bülbül'' genç ofisi adını verdiklerini ve Eren'in adının bu ofis ile birlikte yaşayacak. Toroslar'ın yaylalarından Karadeniz'in yaylalarına Eren Bülbül vasıtası ile birlikte selamlar gönderip 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Şehit Eren Bülbül'ün adında bu ülkenin çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile 18 Mart Çanakkale Şehitler günü nedeni ile tüm şehitlerimizi ve Eren'imizi bir kez daha yad ediyoruz'' dedi.

Eren Bülbül'e çok benzerliği belirtilen Mustafa Doğruöz, eski okulu tamir ettirerek Şehit Eren Bülbül adının verilmesinden dolayı herkese teşekkür ettiğini belirterek, ''Hergün sabah gelip boş arazide oynardık şimdi ise oyundan sonra içerisine girip EBA'ya girip dersimizi yaptığımız bilgisayarlar, kitaplıklar ve zihin oyunları takımlarıyla oynamaya başladık. Bu eski okulda hem Eren Bülbül'ün adı yaşayacak hem de bizler kültürümüzü geliştireceğiz. Bu dakikadan itibaren ben de bir Eren Bülbülüm ve ona çok benziyorum'' diye konuştu.

Genç Ofisine Şehit Eren Bülbül adının verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Melek Buse Naz Özgül, genç ofisinin içinde kitap okuyup oyunlar oynadıklarını belirtti.