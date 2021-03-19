Şehit eşi hemşire Yasemin Yaşar Keskin: "Eşim gibi vatanım için çalışıyorum"

Jandarma Üsteğmen Alim Keskin (31) 14 Temmuz 2019'da Hakkari kırsalında bölücü terör örgütü PKK ile çatışma sırasında çok istediği şehitlik mertebesine erişmiş,geride 5,5 yaşında canından çok sevdiği evladı ve eşini bırakmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden şehit eşi Jandarma Üsteğmen Alim Keskin'den dolayı devlet övünç madalyası ve beratı alan Yasemin Yaşar Keskin, duygularını SABAH'a anlattı.

Törene törene 5,5 yaşındaki oğlu Göktuğ Alperen ile katılan Yasemin Yaşar kes kin (34) Devletin kendilerini unutmadığı için gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederken " Evladımın da devlet büyüklerini tanımasını, saygı duymasını ve ilerde büyük adam olmasını istiyorum. Bu gurur asla tarif edilemez devletimiz var olsun, vatanımız sağ olsun" dedi. Şehit eşi sözlerine şöyle devam etti:

DEVLETİM İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM

"Şehit olmadan 4 gün önce tatile gitmiştik. Gezmeyi yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorduk. Hayallerimiz vardı, Türkiye ve dünya turuna çıkmak istiyorduk. Çok mütevazı, işine ve ailesine düşkün biriydi. Bazen göreve gidip 2-3 ay dönmediği olurdu. Bazen görev dönüşü yolda yeni bir görev gelir eve gelmeden oraya giderdi. Çok çalışıyorsun yorulmuyor musun dediğimde 'Yasemin bu devlet beni eğitti, devletimiz sayesinde yaşıyoruz tabi ki çok çalışacağım' derdi. Şehit olmak istediğini eski günlüklerine yazarmış bana hiç söylemezdi üzülmemi istemezdi. Şehitliğe layık bir insandı çok şükür Allah ona bu şerefli mertebeyi nasip etti."

EŞİMİN AİLESİ DE VATAN UĞRUNA ÇALIŞIYOR

"Benim babam bir kahraman" diyen küçük Göktuğ Alperen'in hayali ise babası gibi vatana millete hizmet etmek. Yasemin Yaşar Keskin, "Oğlum pilot olmak istiyor. Eşim 8 kardeşti. Kardeşinin biri astsubay, biri özel harekât polisi, biri Kara Harp, biri Hava Harp okudu. Sadece bir erkek kardeşi mühendislik okudu. Kız kardeşleri de öğretmen. Kayınvalidem ve kayınpederim evlatlarını vatana millete hayırlı şekilde yetiştirdi. Ben de onların izinden gideceğim inşallah. Şehidimin emaneti biricik oğlum pilot olmak istiyor ben de onu destekliyorum." dedi.

İYİ Kİ ONUNLA EVLENMİŞİM

Yasemin Yaşar Keskin, "Devletimiz bizleri unutmadı ve eşimin anısına şeref madalyası verecek. Çok gururlu ve mutluyum. Eşimi kelimelere dökmek çok zor, duygularımı tam olarak ifade etmek imkânsız. Fedakâr, özverili ve aşırı çalışkandı. İyi ki onun gibi bir kahramanla evlenmişim ve bana emaneti oğlumuz olmuş. Tek tesellimiz vatan uğruna şehit olması. Eşimin yokluğunu birbirimize tutunarak doldurmaya çalışıyoruz. Yokluğunu her zaman hissediyoruz. Eşim oğlumla benim önümdeki rüzgârlara set çeken koruyucu meleğimizdi. En imkânsız olanı ailemiz için imkânlı kılardı" ifadelerini kullandı.

EŞİM GİBİ İŞİME DÖRT ELLE SARILDIM

Eşini her özlediğinde fotoğraf ve videolara baktığını belirten Keskin, bu süreçte kendisini işine verdiğini söyledi. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Keskin, şimdi Mamak İlçe Sağlık aşı servisinde çalışıyor. İnsanların sağlığına kavuşması için canla başla çalışan hemşire şehit eşi, "Ben de eşim gibi vatanıma hizmet etmekten dolayı mutluyum. Eşimin şahadetinden sonra işime dört elle sarıldım. Onun gibi bir kahramana ancak böyle şanlı bir şahadet yakışırdı. Onunla ve emaneti ile gurur duyuyorum" diye