Şehitlikler doldu taştı

18 MartŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle, yurdun dört bir yanında şehitlikler ziyaret edilerek dualar okunup karanfiller bırakıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na bağlı tiyatrocular, bir tramvayı "Dur Yolcu" diyerek durdurdu. Asker rolündeki oyuncuları karşılarında görünce duygu dolu anlar yaşayan yolcular, gözyaşları içinde kaldı.Diyarbakır'da Hava Şehitliği'ndeki resmi törenin ardından askerler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla yürüdü. AK Partili belediye başkanları ile yöneticiler ve vatandaşlar 57. Alay'a Saygı Yürüyüşü gerçekleştirdi.Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye tarafından 69 mahalleye "Gidip de dönemeyenler" adıyla Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit olan 320 kahraman için anıt yapıldı.Kızılay Manisa Şubesi gönüllüleri, dönemin asker ve hemşire kıyafetleriyle vatandaşlara şehit askerlerin son yemeği olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramında bulundu.Çanakkale Savaşı'nda 200'den fazla öğrenci ve öğretmenini şehit verince 2 yıl mezun veremeyen Yozgat Lisesi'nde anma töreni düzenlenerek dualar okundu.İzmir'in Bornova ilçesinde 3 bin kişinin kaleme aldığı mektuplar, Çanakkale'deki gaziler ve şehit yakınlarına gönderildi.Muş'un Varto ilçesinde 2026 rakımlı Kem Tepesi'ne 'Çanakkale geçilmez' pankartı ve 12 metrelik Türk bayrağı açıldı.SABAH