Son dakika: Bakan Koca'dan vaka sayılarının artış gösterdiği illere uyarı: Virüs yok olmadı

"VİRÜS YOK OLMADI, TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE 21 BİN 30 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 934 oldu.