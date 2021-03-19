Son dakika | Bakanlar afet bölgesinde: Soylu ve Kurum'dan açıklama

"Burada bir afetle, yangınla karşı karşıya kalındı. Buradaki karşı karşıya kalınan mağduriyeti gidermek bizim görevimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat da bu yöndedir. Her afetin kendine ait bir hasar biçimi, acısı vardır. Deprem başka bir şey, sel başka bir şey, yangında da bambaşka bir korku oluşur. Allah bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın. Bunun için de burada bir takım adımlar atılacak. Bir değerlendirme yaptık. Bunlar bizim için ön değerlendirmedir, daha çalışılacak. Hem hasarların karşılanmasında hem de adım atılmasında hızlı ve çabuk davranacağız ve sizi mağdur etmeyeceğiz. Buraya hemen AFAD'dan acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira gönderildi. Şimdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Hanım'la görüştük, o da 1,5 milyon lira gönderiyor. Burada 15 bin lira evi yananlar için ilk etapta bir para bugün hesaplara yatacak. Ayrıca yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan gönderilen 1,5 milyon lira, ailelerin hesaplarına aynı şekilde yatacak. Yine eğer ihtiyaç varsa kaynakları buraya aktarmamız konusundaki talimat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilecek."