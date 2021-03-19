Son dakika: Başkan Erdoğan Biden'ın Putin'e söylediği sözleri değerlendirdi! 'Yakışmadı'

Son dakika... Cuma namazı sonrası gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan önemli konulara değindi.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...

"Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir."

"Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz."

"2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız."

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video

Ayrıntılar geliyor...