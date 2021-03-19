Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir.ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir.ifadelerini kullandı.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da büyüme açıklaması