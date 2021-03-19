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Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:48

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'da büyüme açıklaması

AA
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da büyüme açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı : "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir.ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir.ifadelerini kullandı.


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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da büyüme açıklaması
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