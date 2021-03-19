İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY Mensubu Hukuk Fakültesi öğrencilerini ve Hukuk Fakültesi Mezunu olan şahısları örgüte ait Hâkim-Savcılık Sınavı çalışma evlerine yönlendiren 3 mahrem imam tespit edildi.

Son dakika! FETÖ operasyonunda 9 avukat gözaltına alındı | Video

Yapılan çalışmalarda mahrem imamlarla irtibatlı olan ve örgüte ait Hâkim-Savcılık Sınavı çalışma evlerinde 2013 yılı Adli-İdari yargı sınavına hazırlanan hali hazırda aktif avukatlık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli şahıstan 9'u bugün sabah saat 06.00 sıralarında operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli Gaziantep, Kahramanmaraş, Siirt, Şanlıurfa ve Kayseri illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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