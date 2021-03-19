Son dakika: HDP’nin eşbaşkanlarına operasyon! Boğaziçi eylemlerine destek vermişler

Ankara'da PKK'nın kontrolünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrı üzerine eylem yapma hazırlığında olan aralarında HDP eşbaşkanları ile İnsan Hakları Derneği eşbaşkanının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, PKK terör örgütüyle faaliyetlerinin yanında, MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmalarınca düzenlenen etkinliklerine örgütsel dayanışma kapsamında katılım sağladıkları Ankara'da Boğaziçine destek adı altında düzenlenen yasadışı gösteri ve yürüyüşleri de organize ettikleri ortaya çıktı.

Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarının bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu Türkiye Masası'nı takibe aldı. Örgütün topluluğunun, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde olduğu belirledi.

HDP'Lİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmada, zanlıların PKK-KCK terör örgütü mensubu olmaktan hüküm giyerek cezaevinde bulunan ve teröristbaşı Öcalan'a destek amaçlı sözde tecrit protestosu adı altında açlık grevi yapan kişiler için destek eylemlerini organize ettikleri, yine Ankara'da teröristbaşına yönelik sözde tecrit konulu etkinlik düzenleme ve katılımın artırılması amaçlı organizasyonları yaptıkları belirlendi.

"Tecrite Karşı Özgürlük", "Zindanlarda Açlık Grevleri Var" ibareli yasadışı afiş pankart asma eylemleri organize eden zanlıların kimliklerini tespit eden polis 12 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonrasında düzenlenen planlı operasyonda 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında HDP Mamak İlçe EşBaşkanı, HDP Eskişehir İl Eşbaşkanı, Eski HDP Ankara İl Eşbaşkanları, İHD Eş Genel Başkanı, Eski HDP Mamak İlçe Eşbaşkanı, Eski HDP Çankaya İlçe Başkanı ve Eski HDP Keçiören İlçe Eşbaşkanının bulunduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNİ ORGANİZE ETMİŞLER

Zanlıların, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarından gözaltına alınan ve serbest bırakılan şahıslar ile dava süreçlerini takip ettikleri, PKK terör örgütünün ilk silahlı eylemi olan ve askerlerimizin şehit olduğu ve vatandaşlarımızın yaralandığı Eruh-Şemdinli terör eyleminin yıldönümünde kutlama adı altında yapılan yasadışı etkinliğe katıldıkları, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensupları için anma etkinlikleri organize ettikleri, örgütsel görüşme ve toplantılarında etkisiz hale getirilen teröristleri sözde şehit olarak niteledikleri öğrenildi. Terör örgütü talimatı ile kurulan sözde kadın meclislerine legal görünüm kazandırma faaliyetleri yürüten zanlıların örgütsel iletişimde gizliliğe dikkat ederek internet tabanlı programlar üzerinden haberleştikleri belirlendi. Polisin yaptığı takip esnasında zanlıların, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde yer alan şahıslarla görüştükleri ve üniversitelerde örgüt propagandası ve eleman kazanımı amacıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili planlama yaptıkları belirlendi. HDP'li isimlerin ayrıca, MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmalarınca düzenlenen etkinliklere örgütsel dayanışma kapsamında katılım sağladığı ve Ankara'da Boğaziçine destek adı altında düzenlenen yasadışı gösteri ve yürüyüşleri organize ederek katıldıkları belirlendi. Zanlıların bu eylemler esnasında grupları provoke etmeye çalıştıkları, kolluk kuvvetlerine saldırdıkları, Azerbaycan'a ait toprakların Ermeni işgalinden kurtarılması karşıtı hazırlanan ve örgüte müşahit sitelerde yayınlanan bildirgeyi imzaladıkları öğrenildi.