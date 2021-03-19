Son dakika: AYM'den ilk adım geldi! HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme...

İDDİANAMEDE NELER VAR?

HDP'nin kapatılmasının istendiği iddianamenin çatısı, 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Kobani iddianamesiyle kuruldu. HDP'lilerle ilgili soruşturmalar ve parti binalarında bulunan PKK'ya ilişkin belgeler de iddianamede yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz koordinesinde Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık Kobani iddianamesinde HDP'li isimler ve parti yönetimi hakkında şok bilgiler yer almıştı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Ocak'ta kabul edilen iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından 2 Mart'ta istenmişti. Soruşturma sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

HDP'nin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildiği iddianamede, HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. İddianamede yer alan 20 ek klasörde, soruşturma ve kovuşturma bilgileri, İmralı Günlükleri kitabının çıktısı, HDP'nin Diyarbakır'da görev almış üyelerine ilişkin yargı organlarına intikal eden soruşturma-kovuşturma dosyaları ve partiyle ilgili basına yansıyan haberlere yer verildi.

HDP'li milletvekili Hüda Kaya ile milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gara Operasyonu sonrası attıkları mesajlar ve milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da bulunduğuna dair beyanlar da iddianameye delil niteliğinde girdi.