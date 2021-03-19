Son dakika: İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! HDP Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları dahil 10 gözaltı

‘HDP kapanacak analar kazanacak’

Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye teselli telefonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi ile PKK/KCK terör örgütünün görüşlerini benimseyen oluşumlara karşı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı olarak 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı R.B. ile HDP Kağıthane HDP İlçe Eşbaşkanları B.D. ile A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyaller elde edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.