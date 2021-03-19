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Giriş Tarihi: 19.3.2021 07:13 Son Güncelleme: 19.3.2021 07:39

Son dakika: 'da PKK/KCK operasyonu! HDP ve ilçe başkanları dahil 10 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! HDP Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları dahil 10 gözaltı

Son dakika haberi: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü operasyonu kapsamında HDP İlçe Eşbaşkanı R.B. ile HDP İlçe Eş Başkanları B.D. ile A.Y’nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi ile PKK/KCK terör örgütünün görüşlerini benimseyen oluşumlara karşı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı olarak 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İLÇE EŞ BAŞKANLARI DAHİL 10 ŞÜPHELİ
Operasyon kapsamında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı R.B. ile HDP Kağıthane HDP İlçe Eşbaşkanları B.D. ile A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyaller elde edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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Son dakika: İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! HDP Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları dahil 10 gözaltı
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