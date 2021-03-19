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Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:13

Son dakika: Lastik bot alabora oldu; 3 kaçak göçmen öldü

DHA
Son dakika: Lastik bot alabora oldu; 3 kaçak göçmen öldü

Son dakika haberi: 'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun alabora olması sonucu 3 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 3 kaçak göçmen kurtarıldı. Kayıp 1 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Kara Abdullah Burnu açıklarında lastik botun alabora olması sonucu 3 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 3 kaçak göçmen kurtarıldı. Kayıp 1 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Son dakika: Lastik bot alabora oldu; 3 kaçak göçmen öldü
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