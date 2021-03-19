SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dikkatini çekti...

'OZOK' EL BOMBASINI İNCELEDİ

Akar'ın, sergide incelediği ürünler arasında 'OZOK' el bombası dikkati çekti. OZOK, şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK'e teklif edildi. MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi. Şehit Üsteğmen Köreke'nin isim ve soyisminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında OZOK el bombası üretimi gerçekleştirildi. 138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında olan OZOK el bombası, boyutu sayesinde personel üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan veriyor. Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen OZOK el bombasında C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor.